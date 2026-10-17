फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Operations at Lokbandhu Hospital now performed using laser technique

Lucknow News: लोकबंधु अस्पताल में ऑपरेशन अब लेजर विधि से

Sat, 17 Oct 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Operations at Lokbandhu Hospital now performed using laser technique
लोकबंधु चिकित्सालय।
लखनऊ। लोकबंधु चिकित्सालय में अब बवासीर, फिशर और फिस्टुला का इलाज लेजर विधि से होगा। शुक्रवार को अस्पताल में लेजोट्रॉनिक्स लेजर मशीन से ऑपरेशन और इलाज का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मरीजों के ऑपरेशन भी किए गए। मशीन इंडिया प्रेस्टीसाइड्स लिमिटेड के निदेशक विश्वास स्वरूप अग्रवाल ने सीएसआर फंड से उपलब्ध कराई है।
विज्ञापन

अस्पताल के निदेशक डॉ. विवेक गुप्ता ने बताया कि नई दिल्ली के लेजर प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉ. एएस चिलाना और वास्कुलर सर्जन डॉ. संतोष कुमार तिवारी ने डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया। वरिष्ठ सर्जन डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों में लेजर सर्जरी से रक्तस्राव और दर्द कम होने के साथ अस्पताल में रुकने की अवधि घट सकती है। कुछ प्रक्रियाओं में 10 से 30 मिनट लग सकते हैं। मरीज की स्थिति के अनुसार उसी दिन छुट्टी भी संभव है। कार्यक्रम में सीएमएस डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनय वर्मा, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. शबीह मजहर और डॉ. अमित मिश्रा समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed