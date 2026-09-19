Lucknow News: अवैध चैंबरों पर आज से चस्पा होंगे नोटिस

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करीब दो सप्ताह पहले हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब नगर निगम इन्हें तोड़ने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इसमें चैंबर वालों को खुद ही कब्जा हटाने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार से नोटिस लगाए जाएंगे। इसमें चैंबर मालिकों को निर्धारित समयसीमा में अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा जाएगा। नगर निगम के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए नोटिस लगाए जाएंगे।

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लखनऊ। नगर निगम शुक्रवार से कचहरी परिसर में बने अवैध चैंबरों पर नोटिस चस्पा करेगा। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दोबारा शुरू की जा रही है। इन चैंबरों को खाली कराने और तोड़ने की तैयारी चल रही है।