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Lucknow News: डाला की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Mon, 12 Oct 2026 02:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:46 AM IST
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Motorcyclist dies after collision with a pickup truck
डाला की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
सरोजनीनगर। बिजनौर इलाके में शनिवार रात डाले की टक्कर से बाइक सवार आशू रावत (22) की मौत हो गई। मृतक के पिता शिवकरन की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
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इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल गौतम के मुताबिक, पीजीआई इलाके के कल्ली पश्चिम निवासी आशू बिजली वायरिंग का काम करता था। शिवकरन के मुताबिक, बेटा आशू शनिवार रात करीब 10 बजे काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। रिंग रोड (किसान पथ) पर अलीनगर खुर्द के पास तेज रफ्तार बैटरी डाले की टक्कर से आशू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डाला छोड़कर भाग निकला।
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रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब तीन बजे परिजन आशू का शव लेकर एंबुलेंस से घर पहुंचे। आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को एंबुलेंस से उतारने से मना कर दिया। सूचना मिलते ही बिजनौर, सरोजनीनगर और पीजीआई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचीं और कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। करीब आधे घंटे बाद शव को एंबुलेंस से उतारा गया। मृतक के परिवार में मां संगीता, छोटा भाई आयुष और बहन अनामिका हैं।
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