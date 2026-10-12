Lucknow News: डाला की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल गौतम के मुताबिक, पीजीआई इलाके के कल्ली पश्चिम निवासी आशू बिजली वायरिंग का काम करता था। शिवकरन के मुताबिक, बेटा आशू शनिवार रात करीब 10 बजे काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। रिंग रोड (किसान पथ) पर अलीनगर खुर्द के पास तेज रफ्तार बैटरी डाले की टक्कर से आशू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डाला छोड़कर भाग निकला।रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब तीन बजे परिजन आशू का शव लेकर एंबुलेंस से घर पहुंचे। आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को एंबुलेंस से उतारने से मना कर दिया। सूचना मिलते ही बिजनौर, सरोजनीनगर और पीजीआई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचीं और कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। करीब आधे घंटे बाद शव को एंबुलेंस से उतारा गया। मृतक के परिवार में मां संगीता, छोटा भाई आयुष और बहन अनामिका हैं।