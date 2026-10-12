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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mock drill at Gomti Nagar station... RPF took charge following a stampede-like situation.

Lucknow News: गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल... भगदड़ मचने पर आरपीएफ ने संभाला मोर्चा

Mon, 12 Oct 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:33 AM IST
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Mock drill at Gomti Nagar station... RPF took charge following a stampede-like situation.
गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।
लखनऊ। छठ व दीपावली के दाैरान भीड़ नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर रविवार को मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान स्टेशन के फुट ओवरब्रिज हॉल में भगदड़ की स्थिति की परिकल्पना की गई। इसमें कुछ यात्रियों के घायल होने व कुछ की मृत्यु होने की सूचना मिली। इस पर निरीक्षक मंजूर अली अंसारी ने स्टाफ और आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ राहत कार्य शुरू किया।
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मौके पर उपस्थित टीमों ने घायलों को प्राथमिक सहायता दी, भीड़ को नियंत्रित किया और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। घायल यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भेजने का अभ्यास भी किया गया। इस अभ्यास में रेलवे मेडिकल विभाग, अग्निशमन विभाग, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और रेलवे के विभिन्न विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और 11:47 बजे सफलतापूर्वक पूरी हुई।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल।

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