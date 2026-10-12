Lucknow News: गोमतीनगर स्टेशन पर मॉक ड्रिल... भगदड़ मचने पर आरपीएफ ने संभाला मोर्चा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। छठ व दीपावली के दाैरान भीड़ नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर रविवार को मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान स्टेशन के फुट ओवरब्रिज हॉल में भगदड़ की स्थिति की परिकल्पना की गई। इसमें कुछ यात्रियों के घायल होने व कुछ की मृत्यु होने की सूचना मिली। इस पर निरीक्षक मंजूर अली अंसारी ने स्टाफ और आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ राहत कार्य शुरू किया।
मौके पर उपस्थित टीमों ने घायलों को प्राथमिक सहायता दी, भीड़ को नियंत्रित किया और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। घायल यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भेजने का अभ्यास भी किया गया। इस अभ्यास में रेलवे मेडिकल विभाग, अग्निशमन विभाग, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और रेलवे के विभिन्न विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और 11:47 बजे सफलतापूर्वक पूरी हुई।
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मौके पर उपस्थित टीमों ने घायलों को प्राथमिक सहायता दी, भीड़ को नियंत्रित किया और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। घायल यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भेजने का अभ्यास भी किया गया। इस अभ्यास में रेलवे मेडिकल विभाग, अग्निशमन विभाग, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और रेलवे के विभिन्न विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और 11:47 बजे सफलतापूर्वक पूरी हुई।
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