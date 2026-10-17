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Lucknow News: कैंची से हमला करने के दोषी को ढाई साल की कैद

Sat, 17 Oct 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:04 AM IST
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Man convicted of attack with scissors sentenced to two and a half years in prison
कैंची से हमला करने के दोषी को ढाई साल की कैद
लखनऊ। नशे के लिए रुपये नहीं मिलने पर मां-बहनों पर कैंची से हमला करने के दोषी अमन रावत को एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने ढाई वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से बताया कि वादिनी सरोज ने 27 मार्च 2024 को पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेटा अमन नशे के लिए पैसे मांगते हुए अक्सर उनसे व दोनों बेटियों से मारपीट करता है। होली पर अमन ने उनकी चेन और बालियां छीनने का प्रयास किया था। बीच बचाव करने पर हमला कर दिया था।
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