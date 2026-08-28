UP Big News: योगी की छात्राओं को सलाह, अखिलेश बोले- सवालों से घबराती भाजपा; इस बार भद्रा से मुक्त है राखी पर्व

सूबे में आज से कमजोर पड़ेगी बारिश, बढ़ेगी उमस

उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही अच्छी बारिश के फिलहाल कमजोर पड़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में सक्रिय मानसून में शुक्रवार से अगले तीन चार दिनों के लिए कमजोरी आएगी। एक सितंबर तक के लिए प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभाग में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हालांकि इस बीच प्रदेश के तराई व कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। शुक्रवार के लिए प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। पढ़ें पूरी खबर