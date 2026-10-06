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Lucknow News: हवाई जहाज से हैदराबाद और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी

Tue, 06 Oct 2026 02:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:50 PM IST
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Lucknow news
हवाई जहाज से हैदराबाद और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। आईआरसीटीसी ने हवाई जहाज से हैदराबाद और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए विशेष यात्रा योजना शुरू की है। यह यात्रा 23 से 27 अक्तूबर तक चार रात और पांच दिन की होगी।
इस यात्रा में श्रद्धालुओं को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, समता की मूर्ति, रामोजी फिल्म नगरी, चारमीनार और सुरेंद्रपुरी समेत हैदराबाद के प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थलों की सैर कराई जाएगी।
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योजना में लखनऊ से आने-जाने की हवाई यात्रा, अच्छे होटलों में ठहरने, सुबह का नाश्ता और रात का भोजन, वातानुकूलित गाड़ी से स्थानीय भ्रमण और अनुभवी पथ प्रदर्शक की सुविधा शामिल है। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी और सीटें सीमित हैं। बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय या वेबसाइट http://www.irctc.com पर करा सकते हैं।
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अधिक जानकारी के लिए 9305111765, 9236391911, 9236391909 पर संपर्क कर सकते हैं।
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