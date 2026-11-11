यूपी: 1,057 पुलिसकर्मियों की आठ-आठ लाख की बांड रिकवरी माफ, योगी ने 84.56 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक

आगरा की आशिया बानो को दूसरी बार मिली सरकारी नौकरी

कार्यक्रम में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित आगरा निवासी आशिया बानो वर्तमान में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। आशिया को भाजपा सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने को सुखद अनुभव बताया। वहीं, पीलीभीत निवासी धीरज कुमार ने कहा कि पांच साल की मेहनत के बाद सफलता मिली है। पूरी प्रक्रिया में फॉर्म भरने के अलावा कहीं कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ और न ही भ्रष्टाचार हुआ है।



सीतापुर निवासी विवेक सिंह ने बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। गोरखपुर की अंकिता सिंह ने कहा कि तीन साल की तैयारी के बाद उनका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है।



पूनम ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक मिलने पर कहा कि वह इससे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाएंगी। गुड्डी देवी ने कहा कि सहायता से परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। रमाकांती पांडेय ने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था।इस मदद से बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने में सहारा मिलेगा।











