साइबर फ्रॉड से बचने का पहला कदम है सतर्क रहना। यदि आपको किसी अज्ञात व्यक्ति से ईमेल, मैसेज या कॉल मिलता है और वह आपसे आपकी पर्सनल और बैंकिंग संबंधी जानकारी मांगता है, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें।



पासवर्ड सुरक्षित रखें

मजबूत पासवर्ड बनाएं। यदि संभव हो तो यूजरनेम और पासवर्ड की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करें। अपने ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें और यह आपका नाम, मोबाइल नंबर वाले नहीं होने चाहिए।



सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करें

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें। एक वायरलेस नेटवर्क का सुरक्षित रूप से कॉन्फिगर करें और अपने लैपटॉप के लिए एंटीवायरस और सिक्योरिटी वॉल का उपयोग करें।



फिशिंग ईमेल्स का सतर्कता से परीक्षण करें

किसी भी अनवांटेड ईमेल या मैसेज के विश्वासघातक लिंक्स या अटैचमेंट्स को क्लिक न करें, और उनसे कोई व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। ये आपको बड़ा नुकसान कर सकते हैं।



अपडेट्स को नियमित रूप से चेक करें

अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटीवायरस, और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि आपका डिवाइस सुरक्षित रहे।