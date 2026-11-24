सपा नेता आजम खां ने जेल से बाहर निकलते ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। वे सपा की खास रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव तक ओवैसी के हर दांव का काट करेंगे। यही वजह है कि दोनों मुस्लिम नेताओं के बीच जुबानी टक्कर मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं।

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हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खां ने एक इंटरव्यू में ओवैसी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती चुनावी महत्वाकांक्षाओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी के गठबंधन पर भी टिप्पणी की। आजम खां ने बाहरी लोगों को उत्तर प्रदेश के मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी।आजम खां ने ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पहले तेलंगाना में अपनी चार सीटों को पांच करें। उन्होंने ओवैसी को अपने गृह राज्य में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती दी। आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि सीमित सीटों पर लड़ने वाले नेता उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम आमतौर पर 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 2023 में उसने 9 सीटें लड़ीं और सात सीटें जीतीं, जबकि 2018 में भी 7 सीटों पर जीत मिली थी।