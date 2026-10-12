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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   LU Cup Inter-College T20 Cricket Tournament starts today.

Lucknow News: एलयू कप अंतर महाविद्यालयीय टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से

Mon, 12 Oct 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:41 AM IST
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LU Cup Inter-College T20 Cricket Tournament starts today.
लखनऊ। लविवि से जुड़े पांच जिलों के कॉलेजों की क्रिकेट टीमें पहली बार एलयू कप अंतर महाविद्यालयीय टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दम दिखाएंगी। सोमवार को प्रांजपे पवेलियन मैदान पर सुबह आठ बजे कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। पहले मैच में एलयू गंगा और एलयू लायन सीतापुर की टीमें आमने-सामने होंगी।
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लविवि क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. अजय कुमार आर्य ने बताया कि टूर्नामेंट में लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर जिलों के कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में चयनित टीम विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले नॉर्थ जोन पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेगी। विश्वविद्यालय में पहली बार इस प्रारूप में हो रही प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। विवि प्रशासन और लखनऊ यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन ने प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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