Lucknow News: एलडीए बोर्ड बैठक टली, अब अगले सप्ताह होगी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:17 AM IST
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लखनऊ। एलडीए बोर्ड की शनिवार को होने वाली बैठक टल गई है। मंडलायुक्त के निर्देश पर इसे स्थगित कर दिया गया है। अब बैठक अगले सप्ताह होने की संभावना है। अचानक बैठक टलने ने कारणों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि स्नातक चुनाव की तैयारियों और आचार संहिता के कारण बैठक टाली गई है। इसका मकसद किसी नीतिगत फैसले पर सवाल उठने से बचना है। एलडीए अफसरों का आधिकारिक तर्क है कि त्योहारों के मद्देनजर बैठक स्थगित की गई है।
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