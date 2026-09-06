लखनऊ: कुंवर बासित अली का राजधानी में भव्य स्वागत, बोले- अल्पसंख्यक समाज के बीच बढ़ाएंगे संवाद

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भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद रविवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। विज्ञापन



राजधानी में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी के आवास से हुई। इसके बाद दोपहर 3 बजे हजरतगंज स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज में कार्यकर्ता स्नेह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। विज्ञापन

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुंवर बासित अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ का मंत्र समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन को नई गति और ऊर्जा मिल रही है। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद, संगठन के विस्तार और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।



कुंवर बासित अली ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान से अधिक सेवा, संगठन और राष्ट्रहित की जिम्मेदारी है। देशभर में अल्पसंख्यक समाज के बीच संपर्क और संवाद को मजबूत करना तथा अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी।



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