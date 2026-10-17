Lucknow News: सिटी में आज

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टीम लखनऊ की ओर से फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावितों को राशन वितरण व लंगर सेवा फैजुल्लागंज गेट के पास अहमदनगर नूरी कबाड़ी के पास दोपहर 1 बजे।



हवन व कन्या पूजन

मां पीतांबरा समूह की ओर से कानपुर रोड की एलडीए कॉलोनी के शक्तिपीठ लक्ष्मी-गणेश मंदिर में हवन व कन्या पूजन दोपहर 12 बजे।



वार्षिकोत्सव

खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज चौक में वार्षिकोत्सव दोपहर 2 बजे।



दीक्षांत समारोह

राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 बजे से।



प्रदर्शनी

नजराना लाइफ स्टाइल की ओर से प्रदर्शनी व सूफी नाइट हजरतगंज के होटल कूल ब्रेक में सुबह 11 बजे।

कॉन्फ्रेंस

मेदांता अस्पताल की ओर नेशनल मेडिकल अंकोलॉजी कॉन्फ्रेंस-2026 का आयोजन कानपुर रोड स्थित होटल हॉलीडे इन में दोपहर 2:30 बजे।

खेल

ला-मार्टिनियर फुटबाल लीग कॉलेज परिसर के बेकर्स ग्राउंड पर शाम 4 बजे।

राशन वितरण