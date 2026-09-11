Lucknow News: शहर में आज

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नगर निगम और जलकल विभाग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए नगर निगम मुख्यालय में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे।



रेगुलेटरी कॉन्क्लेव

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयुष रेगुलेटरी कॉन्क्लेव गोमतीनगर के आईआईए भवन में सुबह 11 बजे।



प्रशिक्षण कार्यशाला

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्याेरेंश सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स की ओर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला बनारस रोड के होटल क्राउन प्लाजा में सुबह 10 बजे।



कवि सम्मेलन

अभिभावक कल्याण संघ की ओर से 18वें अभिभावक दिवस के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन हजरतगंज के प्रेस क्लब में दोपहर 3 बजे।

टैबलेट वितरण

स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री काॅलेज में विधायक नीरज बोरा द्वारा टैबलेट वितरण सुबह 11:30 बजे।



स्थापना दिवस

उप्र मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के दूसरे स्थापना दिवस का आयोजन विश्वेश्वरैया सभागार में शाम 4 बजे।

खेल

अंडर-12 और अंडर- 14 आइटा चैंपियनशिप का समापन विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे।

मंडलीय स्कूली कलरीपायट्टू प्रतियोगिता गोपीनाथ रस्तोगी इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से।