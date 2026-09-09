Lucknow News: सिटी में आज

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हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की ओर से दो दिवसीय यूपी टेक्स-2026 का दूसरा दिन इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे।



रायल चार्टर डे

दि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से रायल चार्टर डे पर कार्यक्रम रिवर बैंक काॅलोनी स्थित इंस्टीट्यूशन के सभागार में शाम 4:30 बजे।



नृत्य नाटिका

अवध लेडीज क्लब की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नृत्य नाटिका विक्रमादित्य मार्ग स्थित क्लब के ऑडिटोरियम में शाम 4 बजे।



छठी महोत्सव

भगवान लड्डू गोपाल का छठी महोत्सव गोमतीनगर विस्तार के राधा माधव देवस्थानम मंदिर में शाम 5 बजे।

पूर्व पार्षद मोनू कनौजिया की ओर से छठी उत्सव मोहान रोड पर घुरघुरी तालाब के पास अभिनंदन रिसाॅर्ट में शाम 5 बजे।

झांकी

मित्तल परिवार की ओर से अमीनाबाद रोड स्थित न्यू गणेशगंज में बरसाना की होली झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण शाम 7:30 बजे से।

खेल

आइटा चैंपियनशिप विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।

यूपी टेक्स