Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:04 AM IST
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बैठक
बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी 12 माल एवेन्यू स्थित बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय में सुबह 11 बजे।
शिक्षक दिवस
शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और विशिष्ट अतिथि आईएफएस काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया सिएअल अमेरिका की मौजूदगी में गोमतीनगर एक्सटेंशन स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सुबह 9 बजे।
पुरस्कार वितरण
एकाग्रता इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से एजुकेशनिस्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड का आयोजन गोमतीनगर स्थित टीएंडटी मर्केडस बेंज में सुबह 11 बजे।
उत्सव
राधा रमण समूह की ओर से दही हांडी व कान्हा डांस उत्सव एनएमबीपीएल मिनी स्टेडियम राजाजीपुरम में दोपहर 3 बजे।
स्थापना दिवस
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का 33वां स्थापना दिवस 75 जिलों के व्यापारियों की मौजूदगी में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विवि में दोपहर 1 बजे।
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मार्च
समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बॉन्डेड एमबीबीएस चिकित्सकों का मार्च हजरतगंज से भाजपा कार्यालय व लोक निर्माण विभाग क्षेत्र होते हुए वापस हजरतगंज तक शाम पांच बजे।
खेल
यूपी टी-20 लीग के तहत पहला क्वालिफायर (लखनऊ फॉल्कंस बनाम मेरठ मावरिक्स) इकाना स्टेडियम में दोपहर तीन बजे से। एलिमिनेटर मुकाबला (काशी रुद्रास बनाम नोएडा किंग्स) शाम 7:30 बजे।
विज्ञापन
बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी 12 माल एवेन्यू स्थित बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय में सुबह 11 बजे।
शिक्षक दिवस
शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और विशिष्ट अतिथि आईएफएस काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया सिएअल अमेरिका की मौजूदगी में गोमतीनगर एक्सटेंशन स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सुबह 9 बजे।
विज्ञापन
पुरस्कार वितरण
एकाग्रता इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से एजुकेशनिस्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड का आयोजन गोमतीनगर स्थित टीएंडटी मर्केडस बेंज में सुबह 11 बजे।
उत्सव
राधा रमण समूह की ओर से दही हांडी व कान्हा डांस उत्सव एनएमबीपीएल मिनी स्टेडियम राजाजीपुरम में दोपहर 3 बजे।
स्थापना दिवस
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का 33वां स्थापना दिवस 75 जिलों के व्यापारियों की मौजूदगी में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विवि में दोपहर 1 बजे।
विज्ञापन
मार्च
समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बॉन्डेड एमबीबीएस चिकित्सकों का मार्च हजरतगंज से भाजपा कार्यालय व लोक निर्माण विभाग क्षेत्र होते हुए वापस हजरतगंज तक शाम पांच बजे।
खेल
यूपी टी-20 लीग के तहत पहला क्वालिफायर (लखनऊ फॉल्कंस बनाम मेरठ मावरिक्स) इकाना स्टेडियम में दोपहर तीन बजे से। एलिमिनेटर मुकाबला (काशी रुद्रास बनाम नोएडा किंग्स) शाम 7:30 बजे।