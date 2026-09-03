Lucknow News: बीमारी से परेशान वृद्धा ने फंदा लगाया

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परिजनों के मुताबिक, किरण लंबे समय से न्यूरो संबंधी बीमारी से पीड़ित थीं और उनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह करीब 10 बजे बेटी और दामाद बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए। करीब 10:30 बजे बेटी-दामाद घर लौटे तो किरण को फंदे से लटका देखा। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बीमारी से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की है। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

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आलमबाग। पवनपुरी गली नंबर-5 निवासी किरण श्रीवास्तव (66) ने बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वह बेटी मनीषा और दामाद राहुल सक्सेना के साथ रहती थीं।