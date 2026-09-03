फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The LDA sealed six illegal buildings in Aliganj on the second day as well.

Lucknow News: दूसरे दिन भी अलीगंज में एलडीए ने सील की छह अवैध बिल्डिंगें

Thu, 03 Sep 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
The LDA sealed six illegal buildings in Aliganj on the second day as well.
बि​ल्डिंग सील करती एलडीए की टीम।
लखनऊ। अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अलीगंज में चिह्नित की गईं 51 अवैध बिल्डिंगों को सील करने की एलडीए की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। टीम ने एक बैंक, रिटेल कंपनी के स्टोर सहित छह बिल्डिंगें सील कीं। चिनहट व गोमतीनगर में भी आठ अवैध बिल्डिंगें सील की गईं।
विज्ञापन

एलडीए के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि अलीगंज में स्थानीय लोगों के विरोध के बीच छह अवैध कॉम्प्लेक्स सील किए गए। मंगलवार को सात बिल्डिंगें सील की गईं थीं। चंद्रलोक कॉलोनी के सेक्टर-ई, एफ, जे, ई में यह कार्रवाई की गई, जहां अंशुमान सिंह, शशांक सिसौदिया और मदन गोपाल सिंह सहित अन्य की छह व्यावसायिक बिल्डिंगें सील की गईं। इन भवनों में शोरूम, रेस्तरां, निजी बैंक और बिग बॉस्केट गोदाम जैसी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं।
विज्ञापन

वहीं, जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि चिनहट के लौलाई, दमरिया, भुजंगीपुरवा, मल्हौर और अशरफ विहार कॉलोनी और गोमतीनगर के विराट खंड में आरके शुक्ला, आशुतोष मदेशिया और विवेक सिंह सहित अन्य लोगों के निर्माण सील हुए। इसके अलावा जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा थानाक्षेत्र के ग्राम-जेहटा, जिलहपुर मौरा और अमेठिया सलेमपुर में दिलीप मिश्रा, मोहम्मद कमर, जितेंद्र कुमार व अन्य की ओर से की जा रही 10 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गईं। ये प्लॉटिंग लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में फैली थीं।

बिल्डिंग सील करती एलडीए की टीम।

बिल्डिंग सील करती एलडीए की टीम।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed