नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए यूपी में व्यापक संभावनाएं : एके शर्मा

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बृहस्पतिवार को गोमतीनगर स्थित एक होटल में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की ओर से आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो के ‘इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर’ कार्यक्रम के रोड शो का शुभारंभ एके शर्मा ने किया।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश निवेश, नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत और फ्रांस की ओर से वर्ष 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार सरकार के अफसरों के अलावा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो-2026 का मुख्य आयोजन नवंबर में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल, निदेशक यूपी नेडा रविंद्र कुमार और एमडी मयूर माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।