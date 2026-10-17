Lucknow News: घाटे से परेशान जनरल स्टोर संचालक ने की खुदकुशी

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लखनऊ। हजरतगंज में बृहस्पतिवार को 65 वर्षीय जनरल स्टोर संचालक नरेश कुमार लालवानी ने खुदकुशी कर ली। कैसरबाग में संडीला हाउस निवासी नरेश के बेटे जितेश ने बताया कि पिता ने हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग के पीछे किराये पर दुकान ले रखी थे। कुछ दिनों से व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। इस कारण वह तनाव में थे। बृहस्पतिवार सुबह पिता दुकान गए थे पर देर रात तक नहीं लौटे। सूचना पर दुकान मालिक जब दुकान पहुंचे तो शटर बाहर से खुला था। भीतर गए तो पिता छत पर लगे कुंडे से रस्सी के सहारे लटके मिले। मौके पर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वर्ष 2008 में पत्नी भावना की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अभी तक घरवालों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।