लखनऊ। गोमतीनगर के विवेकखंड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर सोमवार को जापानी जोड़े के विवाह का साक्षी बना। मंत्रोच्चार और हवन की आहुतियों के बीच जापान के कारोबारी हीरो यूकी चिहारा और उनकी पत्नी सूजी ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह की रस्में पूरी कीं। इस खास मौके पर दंपती के तीन बच्चे युमा, सोता और शिवोरी भी मौजूद रहे। थाईलैंड में रह रहे इस दंपती ने बताया कि वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं। इसी लगाव के चलते उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह करने का फैसला किया।

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