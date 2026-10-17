फैजुल्लागंज में बाढ़ : सफाई में निकल रहे सांप...खुद खरीद रहे ब्लीचिंग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:39 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:39 AM IST
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लखनऊ। फैजुल्लागंज के घरों-दुकानों में भरा बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन गंदगी, दुर्गंध और जहरीले जंतुओं का भय छोड़ गया है। दाउदनगर के उमर की दुकान में सफाई के समय सांप के 10 से अधिक बच्चे निकले। एक अन्य घर में भी सांप निकला। नगर निगम के भरोसे बैठने के बजाय लोग दुर्गंध और बीमारियों से बचने के लिए खुद ही ब्लीचिंग और चूना खरीद रहे हैं।
शुक्रवार की दोपहर 12:40 बजे दाउदनगर में विपिन और परिवार के अन्य सदस्य घर की सफाई में जुटे थे। बाढ़ के समय घर में करीब चार फीट पानी भर गया था। उन्होंने बताया कि पानी भरने से सभी दरवाजे खराब हो गए। बोरिंग फेल हो गई है। बीमारियों से बचाव के लिए नगर निगम के जिम्मेदारों से ब्लीचिंग मांगा था। बाद में खुद ही दो पैकेट ब्लीचिंग खरीद कर लाए हैं। बाढ़ के पानी से एक लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इश्तियाक के घर से भी पानी निकल गया है। मगर रास्ते पर अभी दो फीट पानी है। इश्तियाक भी सात सौ रुपये की चूने की बोरी और एक किलो ब्लीचिंग लेकर घर पहुंचे थे। बताया कि उनकी बोरिंग भी फेल हो गई है। (संवाद)
दुकान में पानी भरा, तीन लाख का नुकसान
किराने की दुकान में जमा कीचड़ और मलबा निकाल रहे विजय मिश्रा ने बताया कि बाढ़ से आटा-मैदा, दाल-चावल, तेल और अन्य खाद्य सामग्री खराब हो गई है। बदबू से दुकान में रुकना मुश्किल हो रहा है। पीछे गोदाम में अभी पानी भरा है। करीब तीन लाख का नुकसान हुआ है।
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बैठ गई फर्श, नींव को भी नुकसान
दाउदनगर की संगीता ने बताया कि कई दिन पानी भरे रहने से कमरे की फर्श बैठ गई है। नींव को भी नुकसान पहुंचा है। कई अन्य मकानों की नींव पर भी असर पड़ा है। विमला के घर में भी काफी नुकसान हुआ है। नगर निगम के कंट्रोल रूम के पास खड़े राजेंद्र ने बताया कि ब्लीचिंग लेने आए थे। अब कल आने के लिए कहा गया है।
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शुक्रवार की दोपहर 12:40 बजे दाउदनगर में विपिन और परिवार के अन्य सदस्य घर की सफाई में जुटे थे। बाढ़ के समय घर में करीब चार फीट पानी भर गया था। उन्होंने बताया कि पानी भरने से सभी दरवाजे खराब हो गए। बोरिंग फेल हो गई है। बीमारियों से बचाव के लिए नगर निगम के जिम्मेदारों से ब्लीचिंग मांगा था। बाद में खुद ही दो पैकेट ब्लीचिंग खरीद कर लाए हैं। बाढ़ के पानी से एक लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इश्तियाक के घर से भी पानी निकल गया है। मगर रास्ते पर अभी दो फीट पानी है। इश्तियाक भी सात सौ रुपये की चूने की बोरी और एक किलो ब्लीचिंग लेकर घर पहुंचे थे। बताया कि उनकी बोरिंग भी फेल हो गई है। (संवाद)
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दुकान में पानी भरा, तीन लाख का नुकसान
किराने की दुकान में जमा कीचड़ और मलबा निकाल रहे विजय मिश्रा ने बताया कि बाढ़ से आटा-मैदा, दाल-चावल, तेल और अन्य खाद्य सामग्री खराब हो गई है। बदबू से दुकान में रुकना मुश्किल हो रहा है। पीछे गोदाम में अभी पानी भरा है। करीब तीन लाख का नुकसान हुआ है।
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बैठ गई फर्श, नींव को भी नुकसान
दाउदनगर की संगीता ने बताया कि कई दिन पानी भरे रहने से कमरे की फर्श बैठ गई है। नींव को भी नुकसान पहुंचा है। कई अन्य मकानों की नींव पर भी असर पड़ा है। विमला के घर में भी काफी नुकसान हुआ है। नगर निगम के कंट्रोल रूम के पास खड़े राजेंद्र ने बताया कि ब्लीचिंग लेने आए थे। अब कल आने के लिए कहा गया है।