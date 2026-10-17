फैजुल्लागंज : बाढ़ की विपदा से बचे...तोड़ दी दीवार

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शिकायत की, राशन अब तक नहीं मिला

फैजुल्लागंज में बने कंट्रोल रूम के पास शुक्रवार को भी कई बाढ़ पीड़ित राशन के लिए कर्मचारियों से गुहार लगाते दिखे। शांति कनौजिया, आशा आदि ने बताया कि कंट्रोल रूम के नंबर पर शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। अब आधार लेकर यहां से वहां दौड़ रही हैं। राशन अब तक नहीं मिला है। कुछ महिलाओं ने मौके से ही कंट्रोल रूम में फोन कर राशन की मांग की। इस दौरान महिलाओं की कर्मचारियों से बहस भी हुई। फैजुल्लागंज में बने कंट्रोल रूम के पास शुक्रवार को भी कई बाढ़ पीड़ित राशन के लिए कर्मचारियों से गुहार लगाते दिखे। शांति कनौजिया, आशा आदि ने बताया कि कंट्रोल रूम के नंबर पर शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। अब आधार लेकर यहां से वहां दौड़ रही हैं। राशन अब तक नहीं मिला है। कुछ महिलाओं ने मौके से ही कंट्रोल रूम में फोन कर राशन की मांग की। इस दौरान महिलाओं की कर्मचारियों से बहस भी हुई।

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लखनऊ। मामा कॉलोनी के अंजेश पटेल शुक्रवार दोपहर घर के मुख्य गेट के पास बनी करीब तीन फीट ऊंची दीवार तोड़ रहे थे। बताया कि पानी घर में न घुसे, इसलिए सड़क पर पानी आते ही गेट पर दीवार खड़ी कर दी थी। अब पानी निकल गया है तो इसे तोड़ रहे हैं। उनकी गली में कई अन्य लोगों ने भी गेट के पास दीवार बनाकर बचाव किया। जिन घरों में दीवार नहीं बनी थी। उनके पानी उतरने के बाद मलबा नजर आया।