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फैजुल्लागंज : बाढ़ की विपदा से बचे...तोड़ दी दीवार

Sat, 17 Oct 2026 02:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:36 AM IST
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Faizullaganj: Escaping the flood disaster... a wall was torn down
बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।
लखनऊ। मामा कॉलोनी के अंजेश पटेल शुक्रवार दोपहर घर के मुख्य गेट के पास बनी करीब तीन फीट ऊंची दीवार तोड़ रहे थे। बताया कि पानी घर में न घुसे, इसलिए सड़क पर पानी आते ही गेट पर दीवार खड़ी कर दी थी। अब पानी निकल गया है तो इसे तोड़ रहे हैं। उनकी गली में कई अन्य लोगों ने भी गेट के पास दीवार बनाकर बचाव किया। जिन घरों में दीवार नहीं बनी थी। उनके पानी उतरने के बाद मलबा नजर आया।
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शिकायत की, राशन अब तक नहीं मिला
फैजुल्लागंज में बने कंट्रोल रूम के पास शुक्रवार को भी कई बाढ़ पीड़ित राशन के लिए कर्मचारियों से गुहार लगाते दिखे। शांति कनौजिया, आशा आदि ने बताया कि कंट्रोल रूम के नंबर पर शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। अब आधार लेकर यहां से वहां दौड़ रही हैं। राशन अब तक नहीं मिला है। कुछ महिलाओं ने मौके से ही कंट्रोल रूम में फोन कर राशन की मांग की। इस दौरान महिलाओं की कर्मचारियों से बहस भी हुई।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

बाढ़ से फैली गंदगी, दीवारें तोड़ते लोग और राशन के लिए जुटे लोग।

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