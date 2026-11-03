फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Explained the distinction between the validity and truth of an argument.

Lucknow News: तर्क की वैधता और सत्यता में अंतर समझाया

Tue, 03 Nov 2026 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Explained the distinction between the validity and truth of an argument.
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सोमवार को विभागीय व्याख्यान शृंखला के तहत तर्कशास्त्र का परिचय विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें दर्शनशास्त्र विभाग के प्रो. प्रशांत शुक्ल ने विद्यार्थियों को तार्किक चिंतन के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि किसी तर्क का प्रभावशाली दिखाई देना और उसका तार्किक रूप से सही होना दो अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि किसी तर्क की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आधारभूत मान्यताएं निष्कर्ष का समर्थन करती हैं या नहीं। प्रो. शुक्ल ने कानूनी शोध, न्यायिक विश्लेषण और न्यायालयीन बहस में तार्किक सोच को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. आरके वर्मा, डॉ. चंद्र सेन प्रताप सिंह सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed