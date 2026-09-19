Lucknow News: महिला की हत्या के मामले में पूर्व पति और एक किशोर को पकड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 19 Sep 2026 02:46 AM IST
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लखनऊ। काकोरी के गोहरामऊ में बुधवार रात प्रेमा (38) की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके पूर्व पति राजू यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं, वारदात में शामिल एक किशोर को पकड़कर बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। हत्या में इस्तेमाल बांका राजू के घर से बरामद हुआ है।
एसीपी शकील अहमद के अनुसार, प्रेमा का विवाह सेमरामऊ निवासी किसान राजू यादव से हुआ था। प्रेमा ने तीन साल तक प्रदीप यादव से प्रेम संबंध के बाद सात माह पहले उससे प्रेम विवाह कर लिया। राजू का कहना है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई और वह प्रेमा से रंजिश मानने लगा। इसी नाराजगी में राजू ने किशोर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
फोन कर रुपये देने के बहाने बुलाकर मार डाला
एसीपी ने बताया कि बुधवार रात किशोर ने प्रेमा को फोन कर रुपये देने के बहाने नहर किनारे बुलाया। प्रेमा के पहुंचते ही राजू और किशोर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और गले पर बांके से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी।
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एसीपी शकील अहमद के अनुसार, प्रेमा का विवाह सेमरामऊ निवासी किसान राजू यादव से हुआ था। प्रेमा ने तीन साल तक प्रदीप यादव से प्रेम संबंध के बाद सात माह पहले उससे प्रेम विवाह कर लिया। राजू का कहना है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई और वह प्रेमा से रंजिश मानने लगा। इसी नाराजगी में राजू ने किशोर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
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फोन कर रुपये देने के बहाने बुलाकर मार डाला
एसीपी ने बताया कि बुधवार रात किशोर ने प्रेमा को फोन कर रुपये देने के बहाने नहर किनारे बुलाया। प्रेमा के पहुंचते ही राजू और किशोर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और गले पर बांके से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी।
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