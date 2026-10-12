Lucknow News: मंच पर उतरे रामकथा के प्रसंग

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लखनऊ। राजधानी में रविवार को विभिन्न रामलीला मंचों पर प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन हुआ। कहीं ताड़का वध और यज्ञ रक्षा की लीला दिखाई गई तो कहीं राम और सीता के जन्म का प्रसंग मंचित हुआ।खदरा के रूपपुर स्थित श्री जनता रामलीला मैदान में 61वें दशहरा महोत्सव के तहत आयोजन हुआ। इसमें पूर्व एमएलसी राधे लाल निषाद समेत हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन में अध्यक्ष दीपू शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और निर्देशक रामनाथ निषाद समेत अन्य पदाधिकारियों ने भूमिका निभाई।उधर, डालीगंज की श्री मौसमगंज रामलीला एवं नाट्य समिति के 147वें वार्षिकोत्सव के तीसरे दिन विश्वामित्र आगमन, यज्ञ विध्वंस, ताड़का वध और मारीच-सुबाहु वध का मंचन हुआ। वहीं, आलमबाग की रेलवे रामलीला में रामावतार की भविष्यवाणी, रावण-वेदवती संवाद और राम-सीता जन्म की लीलाएं प्रस्तुत की गईं।