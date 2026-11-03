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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Epics Strikers in the semi-finals

Lucknow News: एपिक्स स्ट्राइकर्स सेमीफाइनल में

Tue, 03 Nov 2026 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:11 AM IST
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Epics Strikers in the semi-finals
मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी
लखनऊ। एपिक्स स्ट्राइकर्स ने व्हाइट ईगल क्लब को टाईब्रेकर तक चले मुकाबले में 3-2 से हराते हुए ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ला-मार्टीनियर कॉलेज प्रांगण स्थित बेकर्स ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एपिक्स स्ट्राइकर्स और व्हाइट ईगल के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला।
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शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर कई मूव बनाए, लेकिन किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के बीच गोल के लिए जोर आजमाइश चलती रहीं, लेकिन मुकाबला गोलरहित बराबरी पर छूटा।
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परिणाम के लिए टाईब्रेकर का सहारा लिया गया। यहां एपिक्स स्ट्राइकर्स ने 3-2 से बाजी मारते हुए मुकाबला अपने नाम किया। प्रतियोगिता में लीग का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। यह मैच यूनिटी बी एफसी बनाम नेशनल पीजी
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कॉलेज के बीच होगा।

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

मुकाबले में गोल के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी

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