Lucknow News: रिश्तेदार युवती के साथ गोमती में कूदा ढाबा संचालक, तलाश जारी

विज्ञापन

इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह चौहान के मुताबिक, गौतम पत्नी अमिता, दो बेटियों मान्या (18) व अनिका (15) के साथ रहते हैं। बीकेटी में ढाबा चलाते हैं। बीकेटी के देवराई गांव निवासी चुनमुन रिश्ते में उनकी साली लगती है। चुनमुन आईआईएम रोड स्थित कार शोरूम में काम करती है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी पर घर में कई दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार को भी गौतम के घर में झगड़ा हुआ था। दोपहर करीब 12:30 बजे जान देने की बात कहकर निकल गए थे।परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। शाम को गौतम व चुनमुन ने घैला पुल से गोमती में छलांग लगा दी। यह देख लोगों ने शोर मचाया। शाम करीब सात बजे अमिता दोनों बेटियों और साढ़ू अभिषेक के साथ घैला पुल पहुंचीं। अभिषेक ने जूता देखकर गौतम की पहचान की। मौके पर पहुंचे चुनमुन के पिता महेंद्र ने बताया कि शनिवार को वह बेटी को कानपुर में बैंकिंग की परीक्षा दिलाने गए थे। रात करीब 10 बजे लौटे थे।