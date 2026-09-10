Lucknow News: राधा-कृष्ण संग भक्तों ने खेली फूलों की होली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:26 AM IST
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लखनऊ। न्यू गणेशगंज में श्रीकृष्ण छठी उत्सव के दौरान राधा-कृष्ण के स्वरूप में सजे बच्चों ने भक्तों संग फूलों की होली खेली। अमीनाबाद रोड पर मित्तल परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर की एकमात्र डिजिटल मूविंग जन्माष्टमी झांकी में बरसाना की होली का दृश्य खास आकर्षण रहा।
झांकी संयोजक अनुपम मित्तल ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में राधा-कृष्ण की फूलों की होली के साथ रोहित ग्रुप ने गणेश वंदना, शंकरजी का तांडव, हनुमानजी की प्रस्तुति और राधा-कृष्ण का मयूर नृत्य प्रस्तुत किया। 20 फीट ऊंची दही हांडी प्रतियोगिता में खालसा ग्रुप विजेता रहा। नृत्य-गायन स्पर्धा में रिया यादव प्रथम, परी श्रीवास्तव द्वितीय और शिवांशी तृतीय रहीं।
क्षेत्रीय पार्षद शशि गुप्ता, गिरीश गुप्ता, श्रवण अग्रवाल और अनुपम प्रकाश ने झांकियों से जुड़े सहयोगियों को सम्मानित किया। इनमें अंकुर, सतीश कश्यप और मूर्तिकार पवन चौरसिया शामिल रहे। अन्य झांकियों में बाबा अमरनाथ, हनुमानजी के हृदय में राम-सीता और माखन चोरी का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा।
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झांकी संयोजक अनुपम मित्तल ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में राधा-कृष्ण की फूलों की होली के साथ रोहित ग्रुप ने गणेश वंदना, शंकरजी का तांडव, हनुमानजी की प्रस्तुति और राधा-कृष्ण का मयूर नृत्य प्रस्तुत किया। 20 फीट ऊंची दही हांडी प्रतियोगिता में खालसा ग्रुप विजेता रहा। नृत्य-गायन स्पर्धा में रिया यादव प्रथम, परी श्रीवास्तव द्वितीय और शिवांशी तृतीय रहीं।
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क्षेत्रीय पार्षद शशि गुप्ता, गिरीश गुप्ता, श्रवण अग्रवाल और अनुपम प्रकाश ने झांकियों से जुड़े सहयोगियों को सम्मानित किया। इनमें अंकुर, सतीश कश्यप और मूर्तिकार पवन चौरसिया शामिल रहे। अन्य झांकियों में बाबा अमरनाथ, हनुमानजी के हृदय में राम-सीता और माखन चोरी का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा।
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