Lucknow News: कोहरे में विमानों की आसानी से लैंडिंग पर मंथन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:27 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। कोहरे के बीच विमानों का संचालन बेहतर करने के लिए शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। इसमें कम दृश्यता की स्थिति में लागू प्रक्रियाओं की समीक्षा, संभावित परिचालन चुनौतियों का आकलन, सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने पर मंथन हुआ।
बैठक में एयरसाइड ऑपरेशंस, एविएशन सेफ्टी, एयरलाइन ऑपरेटर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कम्यूनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस टीम ने भाग लिया। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कैट थ्री बी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसके जरिये शून्य दृश्यता में भी विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है।
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बैठक में एयरसाइड ऑपरेशंस, एविएशन सेफ्टी, एयरलाइन ऑपरेटर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कम्यूनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस टीम ने भाग लिया। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कैट थ्री बी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसके जरिये शून्य दृश्यता में भी विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है।
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