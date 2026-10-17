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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Defence Minister Rajnath Singh offered solace to the bereaved families.

Lucknow News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया

Sat, 17 Oct 2026 02:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:55 AM IST
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Defence Minister Rajnath Singh offered solace to the bereaved families.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।
लखनऊ। केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं सांसद राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दिवंगतजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवारों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कीं।
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राजनाथ सिंह सबसे पहले सदर बाजार कैंट में रितेश गुप्ता की माता के निधन पर उनके आवास पहुंचे। उन्होंने शकुंतला विश्वविद्यालय के कुलपति संजय सिंह के पिता देवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा लखनऊ महानगर महामंत्री सत्येंद्र सिंह के भतीजे के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवाकर सेठ के आवास पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। डालीगंज स्थित डॉ. एसआर आजमी, हसनगंज में संदीप सिंह वर्मा की माता और इंदिरानगर सेक्टर-11 में भाजपा के महानगर मंत्री पंकज सक्सेना के पिता के निधन पर भी उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। गोमतीनगर के विशाल खंड में भोलानाथ तिवारी के परिवार से भी उन्होंने दुख साझा किया।
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मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा, विशेष कार्यकारी अधिकारी केपी सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी और जनसंपर्क अधिकारी राघवेंद्र शुक्ला भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया।

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