चीन से फीका रहा जापान का सफर: प्रतिभागी घटे और पदक भी, जानिए एशियाई खेलों में यूपी का पूरा रिपोर्ट कार्ड

झांगझोऊ (चीन) एशियाई खेलों की तुलना में आइची- नागोया (जापान) एशियाई खेल यूपी के लिहाज से फीके साबित हुए। हांगझोऊ में जहां यूपी के 39 खिलाड़ियों ने भाग लेकर सात स्वर्ण, नौ रजत और नौ कांस्य पदक अपने नाम किए थे, वहीं जाइची-नागोया में भाग लेने वाले करीब 30 खिलाड़ियों के खाते में पांच स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य पदक आए। कुल मिलाकर प्रतिभागियों की संख्या घटने के साथ ही पदकों की संख्या भी घट गई है।

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