Lucknow News: बेटियों को खेल में भाग लेने के लिए किया जागरूक

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लखनऊ। काकोरी ब्लॉक के शिवरी में इनिशिएटिव फाउंडेशन इंडिया की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस पर जागरूकता हुआ। इसमें बेटियों को खेले में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए जागरूक किया। संस्था की आंचल ने कहा कि लड़कियों को खेल, शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। मुस्कान और सोनी ने कहा, खुद जागरूक होने के साथ दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करना चाहिए।