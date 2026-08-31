Lucknow News: प्लास्टिक मुक्त त्योहार मनाने का दिया संदेश
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:28 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:28 AM IST
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लखनऊ। गोमतीनगर के विशाल खंड में रविवार को मां जानकी सेवा न्यास की ओर से रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। इसमें प्लास्टिक मुक्त त्योहार मनाने का संदेश दिया गया।मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल ने कहा कि भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी, सम्मान, सामाजिक एकता और संरक्षण का प्रतीक है। अपील की गई कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का संकल्प लें। राज्य सभा सांसद दिनेश शर्मा, पवन सिंह चौहान, एमएलसी अवनीश सिंह, एमएलए ओपी श्रीवास्तव, अशोक कुमार, कवि अभय निर्भीक ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। डॉ. पूजा , विभा, रेशु, संयोगिता, मीनाक्षी, अमिता, रोशनी, अनुराधा, ईशा और शोभना आदि मौजूद रहे।
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