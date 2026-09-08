Lucknow News: नशामुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

लखनऊ। इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ ने सोमवार को न्यू हैदराबाद स्थित आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष कविता अग्रवाल और उनकी टीम से जागृति, पल्लवी, मनीषा, इन्दु, पूजा और अंजली उपस्थित रहीं। स्पार्कलिव की राधिका ने कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की। प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जागरूक किया गया। डॉ. स्मिता गोविल ने नशे के दुष्प्रभावों और बचाव के बारे में बच्चों को जानकारी दी। उन्होंने नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर कॉलेज की प्रधानाचार्या ममता किरण राव और शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया।

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