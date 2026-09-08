Lucknow News: दो कैफे में चल रहे हुक्का बार पर छापा, 19 गिरफ्तार

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नाका पुलिस ने रविवार शाम नाका चौराहे के पास द पैसिफिक हट कैफे में कार्रवाई की। थाना प्रभारी विवेक चौधरी के मुताबिक, सूचना पर पहुंची पुलिस को कैफे में छह टेबलों पर 12 हुक्के रखे मिले। मौके से कैफे संचालक रानीगंज निवासी पीयूष, शुभम गुप्ता, तुषार निगम, हर्ष कौशिक, मयंक, नदीम खान और रावेंद्र को गिरफ्तार किया गया। वहीं, ठाकुरगंज पुलिस ने सोमवार दोपहर चोर घाटी के पास द राशा कैफे में छापा मारा। इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान के मुताबिक, वहां से राजाजीपुरम निवासी मो. एहतिशाम, फरहान, तौकीर, मो. शाद, मुस्तफा, मो. अनस, मो. आमीर, अंकित कुमार, आजम, समीर, अमन चौधरी और मो. अयान को गिरफ्तार किया गया।

लखनऊ। नाका और ठाकुरगंज पुलिस ने कैफे की आड़ में चल रहे दो हुक्का बार पर छापा मारकर 19 लोगों को गिरफ्तार किया।