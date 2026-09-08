Lucknow News: स्वदेशी व्यापारी कुंभ में योगदान के लिए 33 पदाधिकारी सम्मानित

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उन्होंने स्वदेशी व्यापारी कुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लखनऊ संयोजक समिति के 33 पदाधिकारियों और विशिष्ट व्यापारियों को सम्मानित किया। बंसल ने बताया कि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को दिए गए मांग पत्र को उन्होंने तत्काल प्रेषित कर दिया है। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण का आग्रह किया है।सम्मानित होने वालों में सुमित अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, अनुज गौतम, शुभम मौर्या, मुकेश कुमार नाग, ललित सक्सेना, पतंजलि यादव, सनत गुप्ता, मलखान सिंह, कामेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, कजरा निगम, बीनू मिश्रा, बलजीत सिंह मोदी, आदित्य कमल सक्सेना, मुकेश साहू, विपिन अग्रवाल, वीरेंद्र वर्मा, रमेश शुक्ला, संजय निधि अग्रवाल, असीम चंद्रा, मनीष अवस्थी और अनूप गुप्ता प्रमुख रहे। समारोह में राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, आकाश गौतम, अश्वन वर्मा, महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल, महामंत्री एकता अग्रवाल आदि मौजूद रहीं।