Lucknow News: खाना खाने पहुंचे युवकों ने मैनेजर को पीटा

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सदरपुर करोरा निवासी ढाबा मैनेजर तौसीफ अहमद के मुताबिक, रविवार रात सिटीकिहा गांव निवासी मनोज यादव साथियों के साथ ढाबे पर खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद आरोपी ढाबे में बैठकर गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी पिटाई कर दी। आरोप है कि इस दौरान ढाबे में तोड़फोड़ भी की गई। इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।