स्नातक-शिक्षक निर्वाचन में विकासोन्मुखी सोच को चुनें : राजेश्वर सिंह

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विधायक राजेश्वर सिंह ने स्नातक एवं शिक्षक मतदाताओं से तीन प्रमुख आह्वान किए। कहा कि मतदान से यह स्पष्ट होगा कि शिक्षक वर्ग प्रदेश के भविष्य के लिए किस नेतृत्व का समर्थन करता है। उन्होंने शत-प्रतिशत मतदान कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। जाति-धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और विकास को चुनाव का आधार बनाने पर जोर दिया।यह भी कहा कि युवाओं का समय कौशल विकास और भविष्य निर्माण में लगना चाहिए। विधान परिषद में विकासोन्मुखी सोच का बहुमत आवश्यक है। इससे प्रदेश के विकास कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 11.3 फीसदी की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। राजनीति का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं है। इसका लक्ष्य शिक्षा, रोजगार और जनकल्याण से लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और शिक्षण संस्थानों का विस्तार युवाओं को अवसर दे रहा है। इससे पहले उन्होंने सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का भ्रमण किया। वह बिजनौर स्थित नव दुर्गा माता मंदिर में आयोजित जागरण में भी शामिल हुए।