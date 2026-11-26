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रैली के जरिये चंद्रशेखर ने दलित राजनीति में अपनी ताकत दिखाई, तो ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी दावेदारी को धार देने की कोशिश की। दोनों की यह साझेदारी सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि सपा की पीडीए राजनीति का बड़ा आधार दलित और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन पर ही टिका है। विज्ञापन



दरअसल, अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि चंद्रशेखर अपने प्रभाव से दलित मतदाताओं और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं, तो सपा के सामाजिक समीकरण में सेंध लग सकती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उन सीटों पर इसका असर दिख सकता है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। हालांकि, रैली में उमड़ी भीड़ को सीधे वोट में तब्दील मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसने विपक्षी राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा जरूर खड़ी कर दी है। रैली के जरिये चंद्रशेखर ने दलित राजनीति में अपनी ताकत दिखाई, तो ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी दावेदारी को धार देने की कोशिश की। दोनों की यह साझेदारी सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि सपा की पीडीए राजनीति का बड़ा आधार दलित और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन पर ही टिका है।दरअसल, अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि चंद्रशेखर अपने प्रभाव से दलित मतदाताओं और ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं, तो सपा के सामाजिक समीकरण में सेंध लग सकती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उन सीटों पर इसका असर दिख सकता है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। हालांकि, रैली में उमड़ी भीड़ को सीधे वोट में तब्दील मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसने विपक्षी राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा जरूर खड़ी कर दी है। विज्ञापन विज्ञापन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की संयुक्त रैली ने समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में दलितों की भागीदारी और मुस्लिम समाज की मौजूदगी ने नए सियासी समीकरणों की संभावनाओं को हवा दे दी है। हालांकि, रैली में दलितों की अपेक्षा मुस्लिम समर्थकों की संख्या थोड़ी कम रही।

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सीएम, डिप्टी सीएम का नया फॉर्मूला चंद्रशेखर ने रैली में दलित को मुख्यमंत्री और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि को उपमुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला पेश किया। साथ ही, अति पिछड़े वर्ग से भी उपमुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। यह प्रस्ताव सपा की पीडीए राजनीति के सामने नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी का नया सवाल खड़ा करता है। रैली में युवाओं की संख्या काफी अधिक थी, जिससे साफ है कि दलित युवा चंद्रशेखर से जुड़ रहा है। बसपा के लिए भी चुनौती इस गठबंधन का दूसरा राजनीतिक निशाना बसपा भी हो सकती है। दलित राजनीति में मायावती की अब भी एक स्थापित पहचान है, लेकिन चंद्रशेखर युवा दलित नेतृत्व के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमाबाई आंबेडकर मैदान में दलितों की बड़ी भागीदारी उनके लिए राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा अवसर रही। यदि वे इस समर्थन को स्थायी वोट बैंक में बदल पाते हैं, तो बसपा के परंपरागत दलित आधार में भी सेंध लगने की चुनौती पैदा हो सकती है। पीडीए के सामने दोहरी चुनौती चंद्रशेखर दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवैसी मुस्लिम समाज के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उठा रहे हैं। दोनों नेताओं की यह साझेदारी पीडीए के दो महत्वपूर्ण घटकों को प्रभावित कर सकती है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन में मामूली बदलाव भी कई सीटों पर सपा की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।



ओवैसी-चंद्रशेखर का शक्ति प्रदर्शन, भाजपा व सपा पर साधा निशाना विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की संयुक्त महारैली में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भाजपा और सपा को घेरा। ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस मुठभेड़ों पर हमला बोला, जबकि सपा पर हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाने व मुस्लिमों को वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया।



ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर व मुठभेड़ों के बजाय संविधान और कानून के राज से इंसाफ होगा। उन्होंने गोली मारने या हाफ एनकाउंटर से किसी को अपाहिज बनाने का विरोध करते हुए कहा कि दोषियों को कानून के तहत सजा मिले। आरोप लगाया कि इन कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा असर दलितों और मुसलमानों पर पड़ा है। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार बनने पर गलत कार्रवाई नहीं होगी, केवल गुनहगार जेल जाएंगे और संविधान से न्याय मिलेगा। 350 मदरसों, दरगाहों और ईदगाहों पर कार्रवाई का आरोप ओवैसी ने कहा कि श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर जैसे नेपाल सीमावर्ती जिलों में करीब 350 मदरसों, दरगाहों और ईदगाहों को तोड़ा या सील किया गया। सिद्धार्थनगर में 104 मदरसे व एक मस्जिद शहीद की गई। उन्होंने हिरासत के दौरान 152 बच्चों की गिरफ्तारी और 2026 में मॉब लिंचिंग की 14 घटनाओं का भी जिक्र किया। अखिलेश ने पार्क का बदला नाम चंद्रशेखर ने कहा कि सपा सरकार ने आंबेडकर हरित उद्यान का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया, जबकि नए पार्क बनाए जा सकते थे। उन्होंने सपा के राज्यसभा टिकटों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पिछड़ों व दलितों के वोट लेकर धन्नासेठों को राज्यसभा भेजा गया। महिलाओं को 25 हजार रुपये देने का वादा चंद्रशेखर ने चुनाव में दूसरे दलों के 20 हजार के मुकाबले महिलाओं को हर महीने 25 हजार रुपये देने का वादा किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर से बिल 200-400 रुपये से बढ़कर पांच हजार रुपये तक पहुंचने का मुद्दा उठाया, झूठे मुकदमे वापस लेने तथा दलित, मुस्लिम व पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात कही। करनैलगंज से ऊषा देवी निषाद प्रत्याशी घोषित चंद्रशेखर ने गोंडा की करनैलगंज सीट से विनोद साहनी की पत्नी ऊषा देवी निषाद को प्रत्याशी घोषित किया और कहा कि उन्हें विधानसभा भेजकर न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी।

