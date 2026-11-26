राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में दो सिपाहियों और एक डीआरआई कर्मी ने अपने साथियों संग मिलकर सराफ का एक किलो सोना पार कर दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक सिपाही और एक डीआरआई कर्मी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 844 ग्राम सोने के आभूषण और कुछ टुकड़े, 1.82 लाख रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद की है। वारदात में शामिल एक अन्य सिपाही सहित चार आरोपियों की तलाश जारी है।

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बताते चलें कि महेंद्र दास दिल्ली के करोल बाग में अपने जीजा छोटू साहू के साथ सोने के आभूषण बनाने का काम करता है। दोनों व्यापारी 20 नवंबर को जौनपुर के सराफ कारोबारियों को आभूषण देने गए थे। अगले दिन रात में वह खजुराहो ट्रैवल्स की बस से दिल्ली लौट रहे थे।21 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के खुर्दही बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने तीन वर्दीधारी समेत नौ लोगों ने उनको बस से उतार लिया था। उन पर सोना तस्करी का आरोप लगाया। फिर महेंद्र को जबरन सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया। उसका मोबाइल फोन और नकदी वाला बैग छीन लिया।सोने के आभूषणों से भरा बैग भी अपने साथियों को सौंप दिया। इसके बाद कारोबारी को कुछ दूर ले जाकर सड़क किनारे छोड़ दिया और फरार हो गए। तब पीड़ित एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए गौतमपल्ली थाने में तैनात दुर्गेश कुमार कुशवाहा, डीआरआई कर्मी अविनाश शाही, जौनपुर के सराफ प्रीतम सोनी, विभूतिखंड निवासी सिक्योरिटी गार्ड राहुल चौहान और जौनपुर के सोने के कारीगर तिलक मांझी को गिरफ्तार किया है।