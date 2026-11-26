विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कार्यपरिषद (ईसी) का सदस्य नामित किया है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उन्हें तैनात किया गया है। इसकी सूचना गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को भेजी गई है।

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यूपी सरकार ने बृहस्पतिवार को भोजपुरी अकादमी के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। इसके तहत लखनऊ के प्रभुनाथ राय को अकादमी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। भाषा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि साथ ही वाराणसी की सीता मिश्रा, प्रतापगढ़ के कृष्ण कुमार सिंह, महाराजगंज के अशोक जायसवाल व गोरखपुर के डॉ. फूलचंद्र गुप्ता को सदस्य भी बनाया गया है। इनका कार्यकाल नामांकन की तिथि से एक साल तक होगा। इससे पूर्व भी शासन द्वारा समाप्त किया जा सकता है।