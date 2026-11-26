यूपी चुनाव 2027: नौकरी, पुरानी पेंशन से लेकर किसानों की कर्जमाफी तक; अखिलेश के प्रण पत्र की 10 बड़ी बातें
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 26 Nov 2026 06:02 PM IST
सार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर संविधान दिवस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 'प्रण पत्र' जारी करते हुए युवाओं को पांच हजार रुपये मासिक भत्ता, 25 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना पेंशन और किसानों की कर्जमाफी व कानूनी एमएसपी का वादा किया है। इसके अलावा प्रण पत्र में पुरानी पेंशन, 50 करोड़ तक के ठेकों में दलितों को 50% आरक्षण, 12वीं पास को लैपटॉप और ग्रामीण विकास के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं शामिल हैं।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर पार्टी का चुनावी प्रण पत्र जारी किया। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षकों, कर्मचारियों, दलितों और गरीबों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं। सपा ने जहां युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने की बात कही है, वहीं महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों के 25 लाख पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना भी प्रण पत्र की प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं।
आइए जानते हैं अखिलेश यादव के प्रण पत्र की 10 बड़ी बातें...
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आइए जानते हैं अखिलेश यादव के प्रण पत्र की 10 बड़ी बातें...
युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपयेअखिलेश ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने का वादा किया है। युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य शिक्षा नीति लाने, नौकरी से जुड़े कौशल विकास की व्यवस्था करने और शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करने की बात कही गई है। पार्टी ने पांच साल में 25 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में दो से तीन करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी बताया है।
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सरकारी नौकरियों के 25 लाख पदों पर भर्तीअखिलेश ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकारी नौकरियों के 10 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए एक परीक्षा वाली भर्ती तीन महीने और दो परीक्षाओं वाली भर्ती छह महीने में पूरी करने की बात कही गई है। अखिलेश ने सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों में देरी खत्म करने का भरोसा दिलाया है।
महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये पेंशनमहिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अखिलेश ने सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने का वादा किया है। खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। इसके जरिए महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
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