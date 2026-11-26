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आइए जानते हैं अखिलेश यादव के प्रण पत्र की 10 बड़ी बातें... युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये अखिलेश ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने का वादा किया है। युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य शिक्षा नीति लाने, नौकरी से जुड़े कौशल विकास की व्यवस्था करने और शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करने की बात कही गई है। पार्टी ने पांच साल में 25 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में दो से तीन करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी बताया है। विज्ञापन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर पार्टी का चुनावी प्रण पत्र जारी किया। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षकों, कर्मचारियों, दलितों और गरीबों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं। सपा ने जहां युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने की बात कही है, वहीं महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों के 25 लाख पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना भी प्रण पत्र की प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं।

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सरकारी नौकरियों के 25 लाख पदों पर भर्ती अखिलेश ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकारी नौकरियों के 10 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए एक परीक्षा वाली भर्ती तीन महीने और दो परीक्षाओं वाली भर्ती छह महीने में पूरी करने की बात कही गई है। अखिलेश ने सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों में देरी खत्म करने का भरोसा दिलाया है। महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये पेंशन महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अखिलेश ने सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने का वादा किया है। खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। इसके जरिए महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात कही गई है।



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किसानों की कर्जमाफी और सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी किसानों के लिए अखिलेश ने कर्जमाफी का वादा किया है। पार्टी ने प्रदेश में पैदा होने वाली सभी फसलों के लिए कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है। फसल का नुकसान होने पर मूल्य क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने और इसके माध्यम से 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन शिक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को भी प्रण पत्र में प्रमुखता दी गई है। अखिलेश ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को शिक्षकों के बराबर वेतन देने के लिए काम करने का भरोसा दिलाया है। आशा, आंगनबाड़ी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन और समायोजन का लाभ दिलाने की बात कही गई है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दिशा में काम करने का वादा भी किया गया है। बंद स्कूल फिर खुलेंगे, 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप सपा ने शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी का गौरव बहाल करने के लिए बंद किए गए विद्यालयों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का वादा किया गया है। पार्टी ने राज्य शिक्षा नीति लाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाले कौशल विकास पर भी जोर दिया है।



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