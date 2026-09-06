Lucknow News: कंपनी के 63.72 लाख रुपये हड़पने का आरोपी कैशियर गिरफ्तार

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इंस्पेक्टर बृजेश तिवारी ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी ने तीन जून 2025 से 20 अक्तूबर 2025 के बीच कंपनी के रुपये निकाले। उसने इन्हें बैंक में जमा करने के बजाय अपने खाते में जमा कर लिए। गबन का पता चलने पर निदेशक ने आकाश से रुपये वापस मांगे। आकाश टालमटोल करता रहा। पुलिस ने आरोपी को चार सितंबर को सीतापुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया।

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लखनऊ। आलमबाग के टेढ़ी पुलिया स्थित श्रेया ऑटो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 63.72 लाख रुपये हड़पने के आरोपी कैशियर आकाश श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी के निदेशक गगन दीप नरूला ने 26 फरवरी को आकाश श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आकाश सीतापुर के महोली कुसैला गांव का निवासी है।