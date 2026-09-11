Lucknow News: सेवानिवृत्त दरोगा पर फर्जी समन बनाकर भेजने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:31 AM IST
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सरोजनीनगर। बंथरा इलाके में रहने वाली महिला ने सेवानिवृत्त दरोगा जनमेजय सचान पर न्यायालय की फर्जी मुहर और हस्ताक्षर कर उनके नाम का समन जारी करने का आरोप लगाया है। महिला ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी जनमेजय सचान के खिलाफ बंथरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
बंथरा निवासी महिला के मुताबिक, पांच जून 2024 की शाम करीब चार बजे कृष्णानगर के मानसनगर निवासी जनमेजय सचान ने उनसे छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। महिला के मुताबिक, उसने थाने में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। महिला का आरोप है कि न्यायालय से भेजी गई नोटिस मिलने के बाद आरोपी ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र, मिर्जापुर और कुशीनगर की फर्जी मुहर बनवाकर और हस्ताक्षर कर उनके नाम का समन तैयार किया और पुलिस आयुक्त कार्यालय भेज दिया। बंथरा पुलिस समन लेकर महिला के घर पहुंच गई। महिला ने समन के लिफाफे पर लगे बारकोड को स्कैन कराया तो पता चला कि सम्मन फर्जी है।
मुकदमा वापस लेने की दी धमकी
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता का कहना है कि उसने 21 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त को भी डाक से शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी द्वारा अन्य न्यायालयों और अधिकारियों की फर्जी मुहरों का लगातार दुरुपयोग कर उसे परेशान किया जा रहा है। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आरोपी सेवानिवृत्त दरोगा की पूर्व तैनाती के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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बंथरा निवासी महिला के मुताबिक, पांच जून 2024 की शाम करीब चार बजे कृष्णानगर के मानसनगर निवासी जनमेजय सचान ने उनसे छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। महिला के मुताबिक, उसने थाने में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। महिला का आरोप है कि न्यायालय से भेजी गई नोटिस मिलने के बाद आरोपी ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र, मिर्जापुर और कुशीनगर की फर्जी मुहर बनवाकर और हस्ताक्षर कर उनके नाम का समन तैयार किया और पुलिस आयुक्त कार्यालय भेज दिया। बंथरा पुलिस समन लेकर महिला के घर पहुंच गई। महिला ने समन के लिफाफे पर लगे बारकोड को स्कैन कराया तो पता चला कि सम्मन फर्जी है।
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मुकदमा वापस लेने की दी धमकी
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता का कहना है कि उसने 21 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त को भी डाक से शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी द्वारा अन्य न्यायालयों और अधिकारियों की फर्जी मुहरों का लगातार दुरुपयोग कर उसे परेशान किया जा रहा है। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आरोपी सेवानिवृत्त दरोगा की पूर्व तैनाती के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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