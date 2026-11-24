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विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वायुसेना प्रमुख ने विद्यार्थियों से कहा कि युवा पीढ़ी के सपनों और फैसलों से भारत का भविष्य बदलेगा। विद्यार्थियों के बीच भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट, रक्षा अधिकारी, अंतरिक्ष यात्री, उद्यमी, कलाकार और नेता मौजूद हैं। हो सकता है कि देश के महत्वाकांक्षी मिशनों में योगदान देने वाले कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री आज इन्हीं विद्यार्थियों के बीच बैठे हों। विद्यार्थियों को पांच अहम सीख दीं। उन्होंने जिज्ञासु बने रहने, मजबूत अकादमिक आधार तैयार करने, अनुशासन और धैर्य का अभ्यास करने, टीमवर्क सीखने और मानवीय मूल्यों को बनाए रखते हुए तकनीक अपनाने की सलाह दी।जेब में सिमट गए कंप्यूटर, जिज्ञासा की ताकत नहीं बदलीविज्ञान मेले के उद्घाटन के बाद वायुसेना प्रमुख ने विद्यार्थियों के बनाए मॉडल देखे। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभागियों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता प्रभावशाली है। वर्ष 1971 के विज्ञान मेले का वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह प्रेरणादायक है कि कैसे विद्यार्थियों की पीढ़ियों ने जिज्ञासा और नवाचार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। कभी पूरे कमरे में समाने वाले कंप्यूटर आज जेब में समा जाते हैं लेकिन एक चीज नहीं बदली है और वह है जिज्ञासा की ताकत।शिक्षकों से कहा... सवाल पूछने की दें आजादीवायुसेना प्रमुख ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने, रचनात्मकता को पुरस्कृत करने और उन्हें सवाल पूछने की स्वतंत्रता देने की अपील की। वर्ष 2047 में आजादी की शताब्दी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी से आकार लेगा। विद्यार्थियों को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों को विकसित करने का सपना देखना चाहिए।घर पर टीचर व अंतरिक्ष यान से पृथ्वी देखना एक जैसाकार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। वह भी सीएमएस के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने स्कूली दिनों और अंतरिक्ष मिशन के अनुभव साझा किए। बताया कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से पृथ्वी को देखने का जो अनुभव हुआ था, वैसा ही अहसास उन्हें एक बार स्कूल से घर पहुंचने पर हुआ था। वहां उनके शिक्षक की साइकिल खड़ी मिली थी। उन्होंने अपने अंतरिक्ष मिशन के बारे में भी बताया। उनके अनुभव सुनकर विद्यार्थी उत्साहित हुए और बच्चों ने उनके साथ सेल्फी भी ली।गुरु के गले लगकर भावुक हुए एयर चीफ मार्शलएयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित अपने पुराने स्कूल पहुंचे तो कुछ पल के लिए अतीत में लौट गए। सामने वर्षों पुरानी प्रिंसिपल सुदर्श कौर थीं। उन्हें देखते ही वह खुद को रोक नहीं सके। आगे बढ़कर उनके गले लग गए और उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। प्रिंसिपल की आंखें भी नम हो गईं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं।बता दें कि आशुतोष दीक्षित वर्ष 1976 से 1978 तक सीएमएस की आनंदनगर और 1978 से 1980 तक राजेंद्रनगर शाखा के छात्र रहे। उस दौरान सुदर्श कौर उनकी प्रिंसिपल थीं। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि इस संस्थान ने उन्हें सिर्फ अकादमिक आधार ही नहीं दिया, बल्कि निस्वार्थ सेवा की भावना से जीना भी सिखाया। शायद इसी वजह से उन्होंने वर्दी वाला जीवन चुना। इस दौरान सीएमएस की संस्थापक भारती गांधी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।