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Lucknow News: आयुष्मान, आशी, अस्विक और आरुषी बने विजेता

Mon, 12 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:44 AM IST
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Ayushman, Aashi, Aswik, and Aarushi emerged as winners.
प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी। 
लखनऊ। आयुष्मान, आशी, अस्विक और आरुषी ने टीपीएल रैंकिंग उत्तर प्रदेश टेनिस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीते। ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित लॉन टेनिस फैसिलिटी सेंटर में हुए बालक अंडर-14 वर्ग के फाइनल में आयुष्मान पाठक ने अर्णव श्रीवास्तव को 6-3 से हराया। बालिका अंडर-14 वर्ग में आशी किरण ने आद्या भटनागर को 6-2 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। बालक अंडर-12 वर्ग के फाइनल में अस्विक श्रीवास्तव ने मो. हमदान को कड़े मुकाबले में 7-5 से हराया। बालिका अंडर-12 वर्ग में आरुषी यादव ने अन्वेषा वी. सिंह को 6-1 से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
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प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन की देखरेख में एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से किया गया। समापन समारोह में अकादमी के संस्थापक सदस्य पवन सागर ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। इस दौरान अमृतन्जय कुमार, सुमित, हिंद गौरव कुशवाहा, आर्यन कुमार और अनुरुद्ध कुमार आदि मौजूद रहे।
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