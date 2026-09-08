Lucknow News: भाषा विवि के पहले शोधार्थी बने सहायक प्रोफेसर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:11 AM IST
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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रथम पीएचडी छात्र विनय कुमार का चयन कानपुर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर हुआ है। उन्होंने शोध पर्यवेक्षक रुचिता सुजॉय चौधरी के मार्गदर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी सफलता पर रुचिता सुजॉय चौधरी ने कहा कि शोधार्थी को उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में स्थापित होते देखना गर्व का विषय है। विवि के कुलपति अजय तनेजा, कुलसचिव विकास और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के शिक्षक शचींद्र शेखर ने भी विनय कुमार को बधाई दी। विनय कुमार ने अपनी सफलता पर शोध पर्यवेक्षक रुचिता सुजॉय चौधरी, विभागीय शिक्षकों तथा विवि से मिले शैक्षणिक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भाषा विवि में प्राप्त मार्गदर्शन को अपने शैक्षणिक जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी बताया।
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