Lucknow News: अर्नव दोहरे खिताब की दहलीज पर

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एकल सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के आयुष को 6-2, 6-3 सेपराजित किया।विजयंत खंड मिनी स्टेडियम के टेनिस एरीना में आयोजित प्रतियोगिता के दूसरे दिन अर्नव ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में दो मुकाबले आसानी से जीत दर्ज की। अंडर-12 बालक एकल के दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय यूपी के अंकुर आलोक ने सातवीं वरीयता प्राप्त यूपी के अश्विक श्रीवास्तव को 6-0, 6-1 से मात दी।अंडर-14 बालक वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय यूपी के तेजस सिंह ने आठवीं वरीयता प्राप्त कृष्णा सिंह को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता के अंडर-12 बालिका वर्ग में दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले उलटफेर भरे मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त यूपी की सिया सिंह ने दूसरी वरीयता प्राप्त यूपी की अन्वेषा को 6-1, 6-1 से शिकस्त दी। सिया सिंह ने तेज सर्विस और दमदार ग्राउंड स्ट्रोक का प्रदर्शन करते हुए अन्वेषा को कोई भी मौकानहीं दिया।इस आयुवर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त यूपी की शुभि रंजन ने तीसरी वरीयता प्राप्त यूपी की आन्या को 6-1, 6-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता के अंडर-14 बालिका युगल वर्ग के पहले सेमीफाइनल में यूपी के तेजस सिंह व पाविथ सिंह की जोड़ी ने यूपी के मानस पटेल व आरव पटेल की जोड़ी को 6-3, 6-2 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में यूपी के कौटिल्य कुमार व आयुष की जोड़ी ने यूपी के आरव शुक्ला व कृष्णा सिंह की जोड़ी को 3-6, 6-4 से हराते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।